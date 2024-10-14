فريق طبي بـ"تخصصي الطائف" ينجح في إزالة ورم من الدماغ باستخدام الميكروسكوب

وتعود الحالة لمريضة، كانت تشتكي من صداع مزمن، ومشاكل في الرؤية؛ فقرر الفريق الطبي إخضاعها للفحوصات السريرية والإشعاعية التي كشفت عن ورم يضغط على منتصف الدماغ، ويحيط به شرايين دموية حساسة عدة، وأعصاب.