"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم العمل الإنساني في أوكرانيا

وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقيةَ تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" بغرض دعم المركز أعمال المكتب الإنسانية في جمهورية أوكرانيا بقيمة مليونَيْ دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 المنعقدة في مدينة نيويورك.