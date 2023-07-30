ترفيه لأجواء عائلية.. "حدائق جدة الخلابة".. وجهة جاذبة للزوار والسياح

وتعد الحدائق والمتنزهات من أولويات الترفيه لزوار المنطقة القادمين من وجهات عدة من داخل المملكة وخارجها؛ لما تحويه من مرافق وبنى تحتية مجهزة بأعلى معايير الجودة الإنشائية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء المنسقة والمنسجمة مع تشكيلات الزهور والأشجار، مما يسهم في راحة مرتاديها وجذب مختلف فئات المجتمع إليها.