ترفيه لأجواء عائلية.. "حدائق جدة الخلابة".. وجهة جاذبة للزوار والسياح

تتمتع المرافق السياحية في جدة، بمساحات خضراء وحدائق واسعة ومتعددة، مما جعلها مقصدًا للزوار والسائحين بما توفره من مقومات ترفيهية لأجواء عائلية مليئة بالهدوء والاسترخاء.
وتعد الحدائق والمتنزهات من أولويات الترفيه لزوار المنطقة القادمين من وجهات عدة من داخل المملكة وخارجها؛ لما تحويه من مرافق وبنى تحتية مجهزة بأعلى معايير الجودة الإنشائية، بالإضافة إلى المساحات الخضراء المنسقة والمنسجمة مع تشكيلات الزهور والأشجار، مما يسهم في راحة مرتاديها وجذب مختلف فئات المجتمع إليها.
كما حرصت معظم الحدائق بجدة على إضفاء طابع خاص عليها مستوحى من البيئات الاستوائية، وعبر عمل بحيرات اصطناعية تحيط بها متنزهات خضراء بأشجار متنوعة وبارتفاعات مختلفة، إلى جانب قرب الجلسات المخصصة للزوار من أماكن ترفيه الأطفال لمتابعتهم خلال استمتاعهم بأوقاتهم.