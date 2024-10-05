اليوم العالمي للمُعلم.. احتفاءٌ بإنجازات المُعلمين وتعزيزٌ لأهمية التعليم

تشارك المملكة ممثلة في وزارة التعليم؛ في الاحتفاء باليوم العالمي للمُعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام؛ بهدف تسليط الضوء على إنجازات المُعلمين وأهمية التعليم؛ حيث تمّ تحديد هذا اليوم من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في عام 1994م.