طائرة الإسعاف الجوي "شيمة" تنقل أول حالة مرضية بمنطقة عسير

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري، أن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا عصر أمس الاثنين يفيد بوجود مريض في العقد الخامس يعاني آلامًا في الصدر وقصورًا في وظائف القلب بمستشفى محافظة محايل العام، وتمت الاستجابة من هيئة الهلال الأحمر السعودي وتحريك طائرة الإسعاف الجوي (شيمة) بفرع الهيئة بمنطقة عسير، واستلام الحالة بمستشفى محايل العام والعودة بها لمقر الطائرة في مطار أبها الدولي، وتسليم الحالة للفِرَق الأرضية الإسعافية للشؤون الصحية بمنطقة عسير بمشاركة طاقم الطائرة وصولًا إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب.