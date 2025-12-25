انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 بمشاركة 9 دول وجوائز بـ38 مليون ريال

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، وليد الطويل، أن المهرجان هذا العام يركز على نقل الهواية إلى الأجيال الجديدة، من خلال تخصيص أشواط لفئات الأطفال، والسيدات، وشوط خاص للمدارس، ضمن توجه استراتيجي لتوسيع قاعدة المهتمين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والحفاظ على الموروث.