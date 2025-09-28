البنك المركزي السعودي يعتمد "هوية زائر" لفتح الحسابات البنكية في المملكة

ويأتي تحديث البنك المركزي السعودي لقواعد الحسابات البنكية ضمن سلسلة من تحديثات دورية على هذه القواعد؛ للمواءمة مع التطورات التنظيمية، وتسهيلًا لإجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، وتعزيزًا لمبدأ الشمول المالي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي في الخدمات البنكية، وتحسين تجربة العميل.