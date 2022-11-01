القمة العربية 2022 في الجزائر.. هذا أبرز ما انتهت إليه في يومها الأول

وأضاف، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية: "هذه الأزمات ما زالت -بتعقيداتها، وبأبعادها المختلفة، وبمخاطرها- ماثلة أمامنا، مع تعاظُم التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي يشهدها العالم بعد جائحة كوفيد-19، وما تمخض عن هذه الظروف الدولية الاستثنائية الحالية من تغيير في الموازين، ومن تجاذبات وتفاقم ظاهرة الاستقطاب، التي تساهم بقدر كبير في تصعيد الأزمات مع تداعياتها على السلم والأمن الدوليَّين، وتلقي بظلالها على العديد من الدول، ولاسيما في أمنها الغذائي".