"المهندسين" تعزز التواصل مع القطاعات المختلفة لضمان نجاح مشروع التحول الاستراتيجي

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين ورشة عمل بعنوان "مشروع التحول الاستراتيجي للهيئة السعودية للمهندسين" في مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات والشركات الكبرى والجامعات السعودية، والشركات والمكاتب الهندسية. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية الضرورية لتحقيق أهداف التحول الاستراتيجي وتعزيز التعاون بين الهيئة وأصحاب المصلحة.
ترأس الورشةَ رئيسُ مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس أحمد الشيخ، وأمين عام الهيئة المهندس عبدالمحسن المجنوني؛ حيث تواجد عدد من المختصين والمهتمين في المجال الهندسي. وقد مثلت الورشةُ منصةً حيوية لتبادل الأفكار والمقترحات التي تساهم في توجيه مسار مشروع التحول الاستراتيجي بشكل أكثر فعالية.
وتناولت الورشة مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك التحديات التي تواجه القطاع الهندسي، وأهمية إشراك أصحاب المصلحة من مختلف الجهات لتعزيز المشاركة والتعاون. وتم التركيز على ضرورة توافق الرؤى وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشروع، إلى جانب تحديد الأولويات والخطوات الضرورية لتحقيق النجاح المنشود.
كما تم وضع خارطة طريق محدثة لخطة العمل لضمان استمرار المشروع بشكل فعّال ومتّسق مع الأهداف الاستراتيجية، وتمّت مناقشة التوجهات المتعلقة بالمواهب الهندسية والمهارات المطلوبة في السوق، بالإضافة إلى الفجوات والفرص المحتملة، والتدخلات المطلوبة لدعم هذه المواهب.
وتسعى الهيئة من خلال تنظيم هذه الورشة إلى استنباط أفكار جديدة ومقترحات تساهم في تحسين مهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية. وتعكس جهودُ الهيئة التزامَها بتلبية الاحتياجات المحلية ومواكبة التطورات العالمية؛ مما يسهم في رفع قدرات المهندسين وتعزيز المعايير المهنية في مختلف القطاعات والمشاريع.