"المهندسين" تعزز التواصل مع القطاعات المختلفة لضمان نجاح مشروع التحول الاستراتيجي

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين ورشة عمل بعنوان "مشروع التحول الاستراتيجي للهيئة السعودية للمهندسين" في مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات والشركات الكبرى والجامعات السعودية، والشركات والمكاتب الهندسية. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية الضرورية لتحقيق أهداف التحول الاستراتيجي وتعزيز التعاون بين الهيئة وأصحاب المصلحة.