"إغاثي الملك سلمان": اتفاقية مع "الغذاء العالمي" لدعم المتضررين في أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن بُعد، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ لتقديم الدعم الغذائي للمتضررين في جمهورية أوكرانيا.
وقد وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين.
وسيجري بموجب المشروع تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع وجبات الطعام على دور الأيتام والمستشفيات ومراكز النزوح في أوكرانيا، يستفيد منها 141.000 ألف فرد من الفئات الأشد ضعفًا والمتضررين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.
ويأتي ذلك امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين والنازحين ودعم الأمن الغذائي في مختلف دول العالم بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.