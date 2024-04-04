"إغاثي الملك سلمان": اتفاقية مع "الغذاء العالمي" لدعم المتضررين في أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

وسيجري بموجب المشروع تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع وجبات الطعام على دور الأيتام والمستشفيات ومراكز النزوح في أوكرانيا، يستفيد منها 141.000 ألف فرد من الفئات الأشد ضعفًا والمتضررين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.