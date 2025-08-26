مع العودة إلى المدارس.. دعوة لصناعة جيل متوازن يجمع بين العلم والهواية

وأشار إلى أن من أعظم ما يمكن أن يلتزم به الأبناء هو الالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، التي تحفظ أوقاتهم وتغذي أرواحهم بكتاب الله، وتعينهم على الجمع بين العلم الشرعي والدنيوي في تكامل يُثمر جيلًا راسخ القيم قوي الإيمان.