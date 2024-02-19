تقرير أُممي وللمرة الثانية: المملكة الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لـ 2023

ويُصنّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة (الإسكوا)، (17) دولة سنوياً بناءً على مدى نضج (84) خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وحققت فيها المملكة تميزاً مبهراً بحصولها على المركز الأول فيها جميعاً، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر؛ فقد حصلت في مؤشر (توافر الخدمة وتطوّرها) على نسبة نضج متميزة بلغت (98%) مرتفعة عن عام 2022 بنسبة (+1%)، وحقّقت في مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) نسبة نضج مرتفعة قدرها (84%) بنسبة زيادة بلغت (+4.76%) عن عام 2022، فيما سجّلت نسبة نضج متميزة في مؤشر (الوصول إلى الجمهور) بحصولها على نسبة (100%) في هذا المؤشر محرزةً تقدماً كبيراً عن عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت (+13.52%).