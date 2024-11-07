"سيما" تفوز بجائزة "برودكاست برو" للمشاريع المبتكرة في الشرق الأوسط

وانطلقت "سيما" في شهر أكتوبر الماضي، خلال حفل إطلاق مشاريع هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ حيث تحتوي المنصة على أكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة مؤرشفة تمتدّ على مدى 60 عامًا، وقد وثّقت "سيما" اللحظات التاريخية الأولى للبثّ في المملكة، بالإضافة إلى أول تجربة هاتف، والعديد من الأحداث التي شهدتها مراحل تطور نهضة الوطن.