"سيما" تفوز بجائزة "برودكاست برو" للمشاريع المبتكرة في الشرق الأوسط

حصلت منصة "سيما" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، على جائزة "برودكاست برو" للمشروع المبتكر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.
وانطلقت "سيما" في شهر أكتوبر الماضي، خلال حفل إطلاق مشاريع هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ حيث تحتوي المنصة على أكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة مؤرشفة تمتدّ على مدى 60 عامًا، وقد وثّقت "سيما" اللحظات التاريخية الأولى للبثّ في المملكة، بالإضافة إلى أول تجربة هاتف، والعديد من الأحداث التي شهدتها مراحل تطور نهضة الوطن.
ونجحت المنصة منذ انطلاقتها، بتوسيع عدد عملائها لتشمل أكثر من 100 جهة من مختلف الجهات المحلية والعالمية، مستفيدةً من مكتبتها الإعلامية الواسعة التي تلبي احتياجات صناع المحتوى، مستهدفة الجهات الشريكة، بما في ذلك الجهات الحكومية، الشركات الخاصة، المؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، مقدمةً لهم إمكانية الوصول إلى مواد إعلامية حديثة ومتنوعة.
وتتطلّع لأن تكون البوابة العالمية الموحدة لمواد الإعلام السعودي، محاكيةً المنصات العالمية في مجال شراء حقوق استخدام المواد الإعلامية، ولحماية حقوق النشر، تعتمد المنصة على برامج إدارة الحقوق الرقمية "DRM"؛ لضمان عدم إعادة التوزيع أو النسخ غير المصرح به، كما تستخدم العلامات التجارية والعلامات المائية لحماية المحتوى الخاص بها.
وتعدّ "سيما" منصة ثرية واحترافية، تعكس هوية وثقافة وتاريخ المملكة والشرق الأوسط، معززةً بذلك مكانتها كوجهة رائدة في مجال الإعلام الرقمي.