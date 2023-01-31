القريات.. وفاة 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إثر حريق منزلهم فجر اليوم

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أن الدوريات الأمنية بمحافظة القريات مررت -فجر اليوم- بلاغًا لعمليات الدفاع المدني؛ وذلك عند الساعة 4:54 دقيقة فجرًا، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات.. وعلى الفور تم تحريك الفِرَق اللازمة للموقع؛ حيث تم اقتحام المنزل وإخماد الحريق، وتم العثور على أربع حالات في حالة حرجة ونقلوا للمستشفى، ثم توفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور أيضًا على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة رابعة لرجل.