وزير الحج والعمرة: القطريون والخليجيون يسجلون عبر "نسك" بالهوية الوطنية لتسهيل وصولهم

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم في دولة قطر، وزير الأوقاف والشؤون الدينية القطري، غانم بن شاهين الغانم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود؛ لاستعراض جهود منظومة العمرة، وما تقدمه من تسهيلات لضيوف الرحمن القطريين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الوزير توفيق الربيعة، أن زيارته إلى دولة قطر تأتي لتأكيد تسهيلات وصول ودخول المعتمرين القادمين من قطر إلى المملكة، المواطنين منهم والمقيمين، مشيرًا إلى أن إجراءات قدوم القطريين خاصة والخليجيين عامة باتت في غاية اليُسر والسهولة، وذلك من خلال التسجيل المباشر ببطاقة الهوية الوطنية القطرية عبر منصة "نسك"، وإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة.
كما رحب بالإخوة المقيمين في دولة قطر الراغبين في تأدية العمرة، وفق إجراءات ميسرة تقدمها منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية دون قيود على المهن، وذلك عن طريق التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج، دون الحاجة إلى زيارة السفارة، مضيفًا أنه يمكنهم زيارة منصة "نسك" للحصول على تفاصيل الخدمات المتنوعة مثل السكن والتنقلات، وحجز تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة والحصول على معلومات إثرائية معرفية عن المواقع التاريخية الإسلامية أسوة بالأشقاء القطريين.
وأضاف: "اشتراطات العمرة أصبحت في متناول الجميع إذ لا توجد أي قيود أو اشتراطات أو حتى ضرورة وجود محرم، فأهلاً بالجميع في المملكة العربية السعودية".
وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-، تعمل على تنفيذ الأعمال التطويرية المستمرة في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ضمن أكبر أعمال تنموية على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام القادمين من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك أتمتة إجراءات حجز الخدمات (مثل: السكن، والتنقل داخل المدن السعودية).
ودعا "الربيعة" الحضور كافة إلى الاطلاع على الخدمات والتسهيلات المستحدثة من خلال زيارة موقع وزارة الحج والعمرة وحساباتها الإلكترونية، وزيارة موقع وتطبيق "نُسك nusuk.sa "، الذي يُسهل إجراءات قدوم سائر المسلمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، واختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل من خلال شاشات الأجهزة الذكية وبخطوات بسيطة من كل مكان حول العالم، وعلى مدار الساعة، وتحميل التطبيق الإلكتروني متاح في متاجر التطبيقات في الهواتف الذكية.
وفي خاتمة الزيارة، أعرب "الربيعة" عن عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين، السعودي والقطري، ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من التسهيلات التي استحدثتها المملكة تيسيرًا على ضيوف الرحمن، منوهًا باكتمال استعدادات الوزارة لاستقبال المعتمرين وتقديم خدمات استثنائية في جميع المحطات والنقاط التي يمر بها المعتمر ذهابًا وإيابًا وأثناء النُسُك، قائلاً إن الجاهزية تحققت بما واظبت عليه الوزارة من تجارب وفرضيات أثبتت نجاحها بفضل تكامل أدوار الشركاء.