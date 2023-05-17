وزير الحج والعمرة: القطريون والخليجيون يسجلون عبر "نسك" بالهوية الوطنية لتسهيل وصولهم

وفي خاتمة الزيارة، أعرب "الربيعة" عن عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين، السعودي والقطري، ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من التسهيلات التي استحدثتها المملكة تيسيرًا على ضيوف الرحمن، منوهًا باكتمال استعدادات الوزارة لاستقبال المعتمرين وتقديم خدمات استثنائية في جميع المحطات والنقاط التي يمر بها المعتمر ذهابًا وإيابًا وأثناء النُسُك، قائلاً إن الجاهزية تحققت بما واظبت عليه الوزارة من تجارب وفرضيات أثبتت نجاحها بفضل تكامل أدوار الشركاء.