وزير البيئة والمياه والزراعة يرعى الثلاثاء القادم المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته السادسة

ويستقبل معرض "عالم التمور" الزوار مجانًا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، ويضم مناطق وتجارب وفعاليات متنوعة تشمل أجنحة لمختلف مناطق المملكة التي تبرز هوية كل منطقة وتمورها، ومنطقة العارضين المُستقلين التي تمكّن الشركات ورواد الأعمال والمزارعين من عرض منتجاتهم التحويلية من التمور، ومنطقة الطهي الحي والتذوق بإشراف طهاة محليين وعالميين، إضافة إلى منطقة المطاعم والمقاهي لتجارب أطباق محلية وعالمية من التمور السعودية، ومنطقة الحرف اليدوية لإبراز التراث المرتبط بالنخيل والتمور، ومتحف إرث النخيل الذي يستعرض تطور زراعة النخيل وصناعة التمور، كما يُعد المعرض منصة محلية وعالمية تُعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا رئيسًا لإنتاج وتصدير التمور عالميًا.