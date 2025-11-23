وزير البيئة والمياه والزراعة يرعى الثلاثاء القادم المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته السادسة

يرعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته السادسة تحت شعار "عالم التمور"، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2025م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والعارضين المحليين والدوليين.
ويُعقد المؤتمر هذا العام بالشراكة العلمية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست تحت عنوان "الابتكار من أجل الاستدامة في سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور"؛ لإبراز الدور المحوري للقطاع في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، عبر حلقات نقاش وجلسات علمية لمناقشة الابتكار في القطاع واستعراض الأبحاث الرائدة والمبادرات المُرشَّحة لجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور، ودعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في عمليات زراعة وتصنيع التمور.
ويتناول المؤتمر التصدي للتحديات المرتبطة بآفات وأمراض النخيل، وتسليط الضوء على تقنيات الزراعة الذكية وأتمتة عمليات ما بعد الحصاد؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.
ويستقبل معرض "عالم التمور" الزوار مجانًا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، ويضم مناطق وتجارب وفعاليات متنوعة تشمل أجنحة لمختلف مناطق المملكة التي تبرز هوية كل منطقة وتمورها، ومنطقة العارضين المُستقلين التي تمكّن الشركات ورواد الأعمال والمزارعين من عرض منتجاتهم التحويلية من التمور، ومنطقة الطهي الحي والتذوق بإشراف طهاة محليين وعالميين، إضافة إلى منطقة المطاعم والمقاهي لتجارب أطباق محلية وعالمية من التمور السعودية، ومنطقة الحرف اليدوية لإبراز التراث المرتبط بالنخيل والتمور، ومتحف إرث النخيل الذي يستعرض تطور زراعة النخيل وصناعة التمور، كما يُعد المعرض منصة محلية وعالمية تُعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا رئيسًا لإنتاج وتصدير التمور عالميًا.
يُذكر أنه خلال عام 2024م، احتلت المملكة المركز الأول في صادرات التمور عالميًا، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.695 مليار ريال، وبحجم إنتاج تجاوز 1.9 مليون طن في العام نفسه وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم.