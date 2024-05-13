مُجسَّم جمالي بـ"عتيبية مكة" بدأ بزيارة أمين العاصمة المقدسة.. والنتيجة لمسة إبداعية

ويأتي ذلك سعيًا من أمانة العاصمة المقدسة الحثيث لرفع مستوى التزام أصحاب المباني والمحال التجارية بالاشتراطات، وضمان خلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، ورفع مؤشرات الامتثال، والارتقاء بمستوى جودة الحياة في العاصمة المقدسة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، وعكس صورة لائقة عن العاصمة المقدسة، إلى جانب تعزيز الجاذبية البصرية للمدينة، بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.