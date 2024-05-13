مُجسَّم جمالي بـ"عتيبية مكة" بدأ بزيارة أمين العاصمة المقدسة.. والنتيجة لمسة إبداعية

تفقَّد مساعد الداود، أمين العاصمة المقدسة، نطاق بلدية العتيبية الفرعية ممثلة برئيس بلدية العتيبية الفرعية العنود البقمي؛ للاطلاع على التجربة الناجحة في تطبيق امتثال المباني في حي الأندلس، كما اطلع على أعمال التحسين والامتثال، وأعمال معالجة مظاهر التشوه البصري، إضافة إلى اللمسة الإبداعية المتميزة في تقاطع شارع الجزائر الحيوي.
من جانبها، أوضحت رئيس بلدية العتيبية الفرعية العنود البقمي لـ"سبق" أن زيارة أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود لبلدية العتيبية في شهر رمضان المنصرم كان لها دور فعال، وأثمرت بتوجيهاته وبتعاون الجميع إنشاء مجسم جمالي في تقاطع شارع الجزائر، وذلك بالتعاون المشترك بين البلدية والإدارة العامة للتجميل والمرافق وصيانة المنطقة المحيطه؛ ما يعكس جودة الحياة، وتحسين المشهد البصري للحي.
وأشارت "البقمي" إلى أن البلدية قامت بالبدء بوضع خطة زمنية وتقسيم لمراحل العمل بإزالة عناصر التشوه البصري بحي الأندلس بسوق العتيبية، وحث مُلاك المباني وأصحاب المحال التجارية على الالتزام بتطبيق امتثال المباني.
وأضافت "البقمي" بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية تواصل حملتها التصحيحية لمعالجة وإزالة البروزات بتحرير طريق عبور المشاة، كما تمت إزالة وحدات التكييف على واجهات المباني، ومعالجة التمديدات بالتغطيات، بما يتناسب مع الهوية العمرانية لمدينة مكة المكرمة.
وتابعت رئيس بلدية العتيبية الفرعية العنود البقمي بأنه جرى التنبيه على أصحاب المحال التجارية بنظافة واجهات المحال، وصيانة ومعالجة حُفر الشوارع والأرصفة المتهالكة بالتعاون مع الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة، وإزالة الصبات الخرسانية، وتحرير حجز المواقف العشوائية.
ويأتي ذلك سعيًا من أمانة العاصمة المقدسة الحثيث لرفع مستوى التزام أصحاب المباني والمحال التجارية بالاشتراطات، وضمان خلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، ورفع مؤشرات الامتثال، والارتقاء بمستوى جودة الحياة في العاصمة المقدسة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، وعكس صورة لائقة عن العاصمة المقدسة، إلى جانب تعزيز الجاذبية البصرية للمدينة، بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.