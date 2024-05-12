مستشفى دله النخيل يوفر برامج علاجية حديثة لاضطرابات السمع والنطق لمختلف شرائح المجتمع ويعزز مشاركاته المميزة في الفعاليات المجتمعية

وأشارت د. آلاء إلى أن المستوى الثالث من المرض، يتمثل في اضطرابات الصوت الوظيفية التي تنتج عن الاستخدام غير الفعال للآلية الصوتية، وذلك عندما تكون البنية الجسدية طبيعية، مثل الصدمة الصوتية، كالصراخ، والإفراط في تنظيف الحلق، والسعال، بجانب التحدث بنبرة صوتية عالية، مؤكدة أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في المستشفى تسعى باستمرار لتقديم خدمات متميزة تواكب أحدث التقنيات، والأساليب الطبية المتطورة، الأمر الذي يساعد على تجويد الأداء، ورفع كفاءته.