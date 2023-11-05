مستشار شرعي يحذر: هذا الدواء قد يعرض للمساءلة والوقوع تحت طائلة الجزاءات

قال المستشار الشرعي المحامي سعد بن منصور العبنق، إنه ربما يُعاني كثير من الناس من القولون ومضاعفاته وآثاره، فيلجأ بعضهم إلى طلب دواء له من خارج المملكة العربية السعودية، فيقوم بتلقي هذا الدواء واستقباله، وربما لا يعلم أن الدواء الذي قام بطلبه يحتوي على مواد مدرجة في جدول المخدرات ما يجعله متلقياً للمخدرات مستعملاً لها.