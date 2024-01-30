"برق".. مبادرة إسعافية يدشنها أمير القصيم بتعاون بين التجمع الصحي والهلال الأحمر

وبارك أمير منطقة القصيم انطلاقة المبادرة، التي تأتي في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات الصحية لخدمة المواطن والمقيم؛ لتحقيق أعلى معدلات السرعة والدقة في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وإتاحة جميع الفرص المناسبة لجعلها في متناول المرضى والمصابين بشكل ملائم عند الحاجة والضرورة القصوى، متطلعًا أن تنعكس على التعاون الفعّال بين التجمّع وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة؛ للاستفادة من خدمات الإسعاف العاجل في الحالات الطارئة.