التصنيع الذكي المتقدم.. ركيزة أساسية للتحول الصناعي في المملكة

وفي السياق المحلي، تؤكد الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن هذا التحول انعكس إيجابًا على أداء القطاع الصناعي، حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة (6.5%) في يوليو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بنمو الأنشطة التحويلية التي تمثل جوهر الصناعة الوطنية من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات عالية القيمة.