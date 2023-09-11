"المهيدب الخيرية" توقِّع اتفاقيتَيْن مع مؤسستَيْ "حياة" و"حسن طاهر" لاستضافة أكثر من 160 معتمرًا ومعتمرة

وصرح المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حياة الخيرية، قائلاً: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مجددًا مع مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية لتنفيذ مبادرة (عمرة العالم)، التي شهدنا أثرها الإيجابي على المعتمرين من خلال زيادة وعيهم بثقافتنا الدينية، وقِيمنا الإسلامية، وجهود مملكتنا الحثيثة في تحسين تجربة ضيوف الرحمن. كما أود أن أشكر مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية على فتح باب الشراكات في تنفيذ هذه المبادرة".