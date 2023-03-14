الطائرة الإغاثية الـ 16 لمساعدة ضحايا الزلزال تغادر الرياض صوب "غازي عنتاب"

غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 86 طناً و19 كيلو غراماً من المواد الإيوائية، تشتمل على 1700خيمة، و10,800حقيبة شتوية، و2520 فرش نوم، و1800 بطانية.