"أشرقت" الشريك الاستراتيجي للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025

من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي لاستعراض إنجازات أشرقت وإبراز مبادراتها المستقبلية التي تسعى لتطوير خدمات الحج والعمرة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030، كما سيعلن عن عدد من الأعمال التي تغطي مختلف جوانب رحلة الحاج للفترة المقبلة، والإنجازات والعمل خلال المعرض على تكريم شركاء النجاح، وتكريم الفائزين بمسابقة الطهي "تغذية ثون"، والاحتفاء برعاة المبادرة ومجلة النسك.