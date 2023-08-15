"إحكام": 15 يوماً للرد على إفادات الأمانة

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوماً من تاريخ الإرسال، بشأن إستكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة طلباتهم.