بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة مع سموه، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.
كما أدى الصلاة مع سموه، عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.