بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

وأدى الصلاة مع سموه، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.