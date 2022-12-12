فرص عمل ومشاريع ضخمة.. تقرير: هذا القطاع سيهيمن على وظائف السعوديين

وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستثمرين يضعون الأولوية للسعوديين، وهو ما يظهر من خلال عمليات التوظيف والبحث عن المواهب المحلية، فيما لا تزال بعض الوظائف المتخصصة أو التي تتطلب خبرة من خارج المملكة تستهدف الخبرات الأجنبية التي تسهم كذلك في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية.