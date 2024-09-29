منظمة التعاون الإسلامي تؤكّد أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

وجدّد معاليه دعوته الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى المسارعة في الانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ (149) دولة تعترف بفلسطين، ودعم حقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يعزّز مشروعيتها ومكانتها السياسية والقانونية، ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.