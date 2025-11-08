بالفيديو.. أسامة العيد: تعايشت مع إعاقتي.. وحبي للهلال منذ الصغر

وقال "العيد"، خلال ظهوره في برنامج "من السعودية"، إنه وُلد بتشوه خِلقي، لكن أسرته لم تجعله يشعر بأي نقص، مضيفًا: "تعايشت مع إعاقتي منذ الصغر، واعتدت على الخروج ومخالطة الناس، وتعلمت ألا ألتفت لكلام الآخرين، وهذا ما منحني الثقة بالنفس."