بالفيديو.. أسامة العيد: تعايشت مع إعاقتي.. وحبي للهلال منذ الصغر

في حديث ملهم جمع بين القوة والإصرار، روى الشاب أسامة العيد من محافظة الأحساء قصة تحديه للإعاقة، وتمسكه بشغفه بنادي الهلال السعودي منذ طفولته، مؤكدًا أن أسرته كانت الداعم الأول له في تجاوز الصعوبات وبناء ثقته بنفسه.
وقال "العيد"، خلال ظهوره في برنامج "من السعودية"، إنه وُلد بتشوه خِلقي، لكن أسرته لم تجعله يشعر بأي نقص، مضيفًا: "تعايشت مع إعاقتي منذ الصغر، واعتدت على الخروج ومخالطة الناس، وتعلمت ألا ألتفت لكلام الآخرين، وهذا ما منحني الثقة بالنفس."
وأوضح أنه عاشق لنادي الهلال منذ صغره، مشيرًا إلى أن والده هو من غرس فيه حب "الزعيم"، وأن جميع أفراد عائلته يشجعون الفريق. وأضاف: "أتابع مباريات الهلال في كل مكان، وتربطني مواقف جميلة بلاعبي النادي مثل ميشيل والبليهي وكوليبالي."
وبيّن "العيد" أن أحد أعضاء شرف النادي تواصل معه للتكفل بعلاجه، موضحًا أنه سيخضع لتحاليل ومراجعات طبية لبحث إمكانية إجراء عملية جراحية.
ووجّه رسالة مؤثرة لكل من يواجه تحديات صحية أو وُلد بعيب خلقي، قال فيها: "اعتبروا ما عندكم ميزة ومصدر ثقة، واشكروا الله عليها، ولا فائدة من الانطواء والعزلة."
واختتم حديثه بالإشارة إلى شغفه بعالم القهوة، مؤكدًا أنه التحق بدورة في إعداد وتقديم القهوة (الباريستا) سعيًا لاحتراف هذا المجال وتحويل شغفه إلى مسار عملي ملهم.