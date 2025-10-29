مستشفى الفلاح يعقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لتطوير خدماته

وقّع مستشفى الفلاح اليوم، على هامش مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025، مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال الطبي، من بينها Fujifilm وMindray وRoche.