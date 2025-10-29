مستشفى الفلاح يعقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لتطوير خدماته

وقّع مستشفى الفلاح اليوم، على هامش مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025، مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال الطبي، من بينها Fujifilm وMindray وRoche.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار جهود المستشفى المستمرة لتطوير خدماته الصحية، وتعزيز قدراته التقنية من خلال تزويد منشآته بأحدث الأجهزة والأنظمة الذكية المعتمدة عالمياً.
وأكدت إدارة مستشفى الفلاح أن هذه الشراكات تمثل خطوة نوعية نحو الارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، ودعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.