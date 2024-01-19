"بن صيفان": حلم السعودية الخضراء يتحقق بزراعة 43.9 مليون شجرة واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة

الجدير بالذكر أن المركز الوطني لحماية الغطاء النباتي لم يغب عن محبوبته (البيئة) في جميع الحالات وتحت أي ظرف، فقد كان حاضرًا في جميع مراحل سباقات رالي دكار، وكان حضوره بالتوعية للمشاركين والجماهير والضيوف المتواجدين في المناطق البرية التي يمر بها المتسابقون. وبالإشراف على سلامة الأشجار ورعايتها ومعالجة أي ضرر حل بها فورًا وحماية البيئة من التلوث والمخلفات، فالحمد لله أن سخر لنا قيادة حكيمة ومركزًا متابعًا ومحيطًا بالتحديات وقادرًا بعد الله على تخطيها وصنع الممكنات للوصول لرؤيتنا الخلابة (السعودية الخضراء)، والتي ظهرت نتائجها بشكل جلي لكل متابع وزائر لأراضي الغطاء النباتي والغابات البرية.