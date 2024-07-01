"المغيدي": وجود النيجر ضمن مجموعة دول الساحل يُظهر إيمانها بالعمل التشاركي ضد الإرهاب

وأشاد رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية النيجر بما شاهده من استراتيجيات يعمل عليها التحالف في حربه ضد الإرهاب والمنهجية الفكرية التي ينتهجها في حلحلة المعتقدات الفكرية المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية للتغرير بالشباب وزجّهم في ساحات القتال والتطرف، مؤكدًا أن التكاتف الدولي يمثل دورًا مهمًا في القضاء على هذه الجماعات.