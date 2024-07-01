"المغيدي": وجود النيجر ضمن مجموعة دول الساحل يُظهر إيمانها بالعمل التشاركي ضد الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بمقر التحالف في الرياض اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية النيجر العميد الركن موسى سالو برمو والوفد المرافق.
واطلع الوفد الزائر على إيجاز عن أهم أعمال التحالف الإسلامي ودوره في محاربة الإرهاب في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، كما اطلع على آخر الإصدارات والتقارير الشهرية المعنية بذات الشأن وعمليات الرصد والمتابعة والتحليل التي يقوم عليها التحالف الإسلامي للجماعات المتطرفة والإرهابية حول العالم.
وأشاد رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية النيجر بما شاهده من استراتيجيات يعمل عليها التحالف في حربه ضد الإرهاب والمنهجية الفكرية التي ينتهجها في حلحلة المعتقدات الفكرية المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية للتغرير بالشباب وزجّهم في ساحات القتال والتطرف، مؤكدًا أن التكاتف الدولي يمثل دورًا مهمًا في القضاء على هذه الجماعات.
من جانبه، أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام وحرص قيادة جمهورية النيجر في حربها ضد الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن وجودها ضمن مجموعة دول الساحل يُظهر مدى إيمانها بالعمل التشاركي في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.