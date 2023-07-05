محليات

مكافحة المخدرات تطيح بـ 5 مقيمين في جدة لترويجهم "الشبو"

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة
مكافحة المخدرات تطيح بـ 5 مقيمين في جدة لترويجهم "الشبو"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بمحافظة جدة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الشبو المخدرة

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