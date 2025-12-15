شاهد.. جريان وادي "الخويش" يرسم لوحة طبيعية شمال أشيقر

شكّل وادي "الخويش" شمال مركز أشيقر لوحة جمالية ومناظر طبيعية خلابة، جذبت الأنظار وأغرت المتنزهين بعد هطول الأمطار ظهر اليوم على المنطقة.
وانسابت مياه الوادي بين النباتات البرية والأشجار الكثيفة، في مشهد يحاكي الأنهار الطبيعية والجداول الساحرة؛ مما جعله مقصدًا لعشاق الطبيعة وهواة التصوير من محافظة شقراء والمناطق المجاورة.
وقد وثّق المصوّر محمد الطويل مشاهد جريان الوادي بعدسته، ملتقطًا لقطات خاصة لـ"سبق" أبرزت جمال الطبيعة وتفاصيل اللحظة، التي شهدت توافدًا كبيرًا من المتنزهين.
ويستمتع رواد المتنزهات بالغدران الصافية على امتداد الوادي وسط الأشجار الوارفة الواقعة على جانبيه، إلى جانب الجو الجميل المعتدل المائل إلى البرودة، وتشكُّل السحب التي أضفت على المكان طابعًا ربيعيًا ساحرًا.
لحظات اتسمت بالجمال العالي، دفعت الكثير من محبي الجمال الرباني لتوثيقها، في مشاهد قد لا تتكرر كثيرًا، لكنها باتت محفوظة بعدسات المصورين الذين تفاعلوا مع الحالة الجوية التي تعيشها المنطقة.