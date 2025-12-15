شاهد.. جريان وادي "الخويش" يرسم لوحة طبيعية شمال أشيقر

ويستمتع رواد المتنزهات بالغدران الصافية على امتداد الوادي وسط الأشجار الوارفة الواقعة على جانبيه، إلى جانب الجو الجميل المعتدل المائل إلى البرودة، وتشكُّل السحب التي أضفت على المكان طابعًا ربيعيًا ساحرًا.