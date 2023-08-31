تجربة "الصحة" في تسويق الخدمات ضمن اجتماع مديري الإعلام بمجلس التعاون

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الاجتماع الـ 13 لمديري الإعلام والإعلام الرقمي والتوعية بوزارات الصحة بالدول الأعضاء عبر الاتصال المرئي.
جاء ذلك انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز أواصر التعاون مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون, ولتحسين آلية إيصال الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين بالدول الأعضاء وتنسيق العمل الإعلامي ومشاركة تجارب دول مجلس التعاون.
وشارك في الاجتماع مديرو الإعلام والإعلام الرقمي والتوعية من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استعرضت وزارة الصحة تجربتها في تسويق الخدمات الصحية وتوحيدها عبر تطبيق واحد "صحتي" الذي يجمع بين العديد من التطبيقات المتخصصة.
وتناولت الوزارة خلال الاجتماع، تفاصيل نجاح تطبيق "صحتي" في زيادة الوعي بالخدمات الصحية المتاحة، كما تم استعراض الاستراتيجية التسويقية التي تم اعتمادها لدمج مختلف تطبيقات الوزارة في تطبيق واحد، والتطرق لأهمية تبني الأساليب الحديثة في التسويق الصحي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؛ لتحقيق أقصى فائدة وتقديم الخدمات بشكل مبسط وفعّال للمواطنين والمقيمين بالدول الأعضاء.
يشار إلى أن تطبيق "صحتي" الذي أطلقته وزارة الصحة يهدف إلى توفير تجربة متكاملة للمستخدمين، حيث يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الصحية الشخصية، وحجز مواعيد الزيارات الطبية، وتلقي النصائح الصحية والتوجيهات التوعوية، من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومبسطة.