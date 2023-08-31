تجربة "الصحة" في تسويق الخدمات ضمن اجتماع مديري الإعلام بمجلس التعاون

وتناولت الوزارة خلال الاجتماع، تفاصيل نجاح تطبيق "صحتي" في زيادة الوعي بالخدمات الصحية المتاحة، كما تم استعراض الاستراتيجية التسويقية التي تم اعتمادها لدمج مختلف تطبيقات الوزارة في تطبيق واحد، والتطرق لأهمية تبني الأساليب الحديثة في التسويق الصحي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؛ لتحقيق أقصى فائدة وتقديم الخدمات بشكل مبسط وفعّال للمواطنين والمقيمين بالدول الأعضاء.