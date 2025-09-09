"تمام للتمويل" الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East

أعلنت "تمام للتمويل"، ذراع التقنية المالية لـ "زين السعودية" وأول شركة حاصلة على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، عن مشاركتها كراعٍ استراتيجي لمؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع التقنية المالية بالشرق الأوسط، والذي ينعقد تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، ويستضيفه برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيمٍ مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 15 و17 سبتمبر 2025م
وتأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية شركة "تمام للتمويل" لتعزيز الابتكار في قطاع التقنية المالية، وكذلك الشمول المالي بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال حلولٍ رقمية مبتكرة في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة التي تثري القطاع وتوفر أفضل تجربة تمويل استهلاكي مصغّر ضمن منظومةٍ رقمية متكاملة وآمنة.
ومن خلال هذه الرعاية الاستراتيجية، ستسلط شركة "تمام للتمويل" الضوء على خدماتها وحلولها التمويلية الرقمية المبتكرة، والتي تستند إلى أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى استعراض تجاربها الناجحة في تطوير منتجاتٍ تمويلية مرنة تلبي احتياجات الأفراد وتعزز من الوصول إلى التمويل. ويشكل مؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East بوابة إلى أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، لعرض أحدث الابتكارات والحلول المالية الرقمية التي تعيد صياغة مستقبل المال والخدمات المصرفية. ويركز هذا الحدث العالمي على مواضيع حيوية مثل المدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وصولاً إلى اللوائح التنظيمية، وتمويل المشاريع، ومستقبل العملات الرقمية.