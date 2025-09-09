"تمام للتمويل" الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East

ومن خلال هذه الرعاية الاستراتيجية، ستسلط شركة "تمام للتمويل" الضوء على خدماتها وحلولها التمويلية الرقمية المبتكرة، والتي تستند إلى أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى استعراض تجاربها الناجحة في تطوير منتجاتٍ تمويلية مرنة تلبي احتياجات الأفراد وتعزز من الوصول إلى التمويل. ويشكل مؤتمر ومعرض Money 20/20 Middle East بوابة إلى أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، لعرض أحدث الابتكارات والحلول المالية الرقمية التي تعيد صياغة مستقبل المال والخدمات المصرفية. ويركز هذا الحدث العالمي على مواضيع حيوية مثل المدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وصولاً إلى اللوائح التنظيمية، وتمويل المشاريع، ومستقبل العملات الرقمية.