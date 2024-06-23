النيابة العامة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وفي كلمته خلال لقاء المعايدة، قدم النائب العام تهانيه لجميع منسوبي النيابة بهذه المناسبة، مشيداً بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام وبالجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية لضمان راحة وسلامة الحجاج، والتي ما كانت لتكون لولا فضل الله ثم بالدعم اللامحدود والمتابعة الدؤوبة من القيادة الرشيدة - أيدهم الله -.