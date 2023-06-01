stc play توقع اتفاقية شراكة مع فريق فالكونز لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع اللاعبين

وقعت stc play، المنصة الرائدة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة اتفاقية شراكة مع فريق فالكونز، الفريق المحترف في الرياضات الإلكترونية بهدف توفير تجربة استثنائية لمجتمع اللاعبين من خلال تطوير محتوى حصري والمشاركة في تقديم أنشطة متنوعة في مجال الألعاب الإلكترونية، وجرى توقيع الاتفاقية بمقر فريق فالكونز بحضور عدد من الشخصيات الموثرة.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق تجربة مثالية لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث سيلعب فريق فالكونز دوراً ملموساً من خلال إنتاج محتوى حصري وأنشطة متنوعة تسهم في تدريب اللاعبين وإتاحة العديد من البرامج الترفيهية و التعليمية، بينما ستقوم stc play بتمكين والمساعدة بتنظيم بطولات الفريق المحترف ورعايتها عبر المنصة والتطبيق، كما أنها ستوفر المصادر و المنتجات المُصممة للفريق عبر متجرها لاتاحتها للجمهور، إضافة إلى العديد من المبادرات والفعاليات.
وتأتي هذه الاتفاقية للمساهمة في تطوير وتمكين قطاع الرياضات الإلكترونية، ولخلق تجربة استثنائية لجمهور الرياضات الإلكترونية عبر توفير العديد من المصادر التي ستساعد في بناء مجتمع من اللاعبين المحترفين بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي اطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعدُّ فالكونز أحد الأندية الإلكترونية السعودية الذي يضمُّ عديدًا من اللاعبين المحترفين في ألعاب مختلفة، إضافة إلى وجود عدد كبير من صنَّاع المحتوى منه في منصتي “يوتيوب”، و”تويتش”. وينافس الفريق على البطولات المحلية والعالمية في ألعاب عدة كل عام ، ما جعله وجهةً مرغوبةً للاعبين المحليين المحترفين والأجانب.يضمُّ فالكونز عدداً من صنَّاع المحتوى المتفوقين في مختلف المنصات مثل بندريتا، و3Gaming، وأوبلز.وتأتي هذه الشراكة لتعزيز انتشار الرياضات الإلكترونية وتعزيز دورها للاعبيها وعشاقها حيث ستسهم في خلق فرص لا حصر لها عبر دور الطرفين الفاعل.