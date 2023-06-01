stc play توقع اتفاقية شراكة مع فريق فالكونز لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع اللاعبين

ويعدُّ فالكونز أحد الأندية الإلكترونية السعودية الذي يضمُّ عديدًا من اللاعبين المحترفين في ألعاب مختلفة، إضافة إلى وجود عدد كبير من صنَّاع المحتوى منه في منصتي “يوتيوب”، و”تويتش”. وينافس الفريق على البطولات المحلية والعالمية في ألعاب عدة كل عام ، ما جعله وجهةً مرغوبةً للاعبين المحليين المحترفين والأجانب.يضمُّ فالكونز عدداً من صنَّاع المحتوى المتفوقين في مختلف المنصات مثل بندريتا، و3Gaming، وأوبلز.وتأتي هذه الشراكة لتعزيز انتشار الرياضات الإلكترونية وتعزيز دورها للاعبيها وعشاقها حيث ستسهم في خلق فرص لا حصر لها عبر دور الطرفين الفاعل.