"البديوي": "لويجي دي مايو" نقل أسف وإدانة الاتحاد الأوروبي لحادثة حرق المصحف الكريم

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي المشترك في شهر أكتوبر القادم سيناقش العديد من الموضوعات التي ستسهم في تقوية وتعزيز العلاقات بين الجانبين ويخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، حيث قدّم التهنئة له بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد.
وقال "البديوي": "لويجي دي مايو" نقل أسف ورفض وإدانة الاتحاد الأوروبي لحادثة حرق المصحف الكريم في السويد، وأن الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر بشأن هذه الحادثة، ذكر أن هذه الحادثة لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي-الأوروبي المشترك المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يسعون إلى زيادة التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين انطلاقًا من اتفاقية الشراكة الخليجية الأوروبية الموقعة سابقًا، وأن تعيين أول مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي لدول المجلس دلالة واضحة على ذلك.