"البديوي": "لويجي دي مايو" نقل أسف وإدانة الاتحاد الأوروبي لحادثة حرق المصحف الكريم

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي-الأوروبي المشترك المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يسعون إلى زيادة التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين انطلاقًا من اتفاقية الشراكة الخليجية الأوروبية الموقعة سابقًا، وأن تعيين أول مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي لدول المجلس دلالة واضحة على ذلك.