شراكة استراتيجية بين "تويو" و"STC Pay" لتعزيز تجربة الدفع الرقمي بالمملكة

وأكد زياد العجلان، الرئيس التنفيذي لتطبيق "تويو"، أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة بالابتكار والسعي نحو دعم التحول الرقمي في المملكة؛ مما يساهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا وبناء التحالفات الاستراتيجية؛ مضيفًا أنها ليست مجرد شراكة؛ بل هي شهادة على الإيمان المشترك بين "تويو" وSTC Pay بأهمية توفير حلول سلسة وفعالة للعملاء وممثلي التوصيل على حد سواء، الذين بات استخدامهم لـSTC Pay جزءًا لا يتجزأ من نمط حياتهم اليومي.