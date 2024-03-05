شراكة استراتيجية بين "تويو" و"STC Pay" لتعزيز تجربة الدفع الرقمي بالمملكة

في خطوةٍ رائدة نحو تعزيز تجربة الدفع الرقمي في المملكة، أعلنت شركة "تويو" التطبيق السعودي الرائد في خدمة التوصيل، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع STC Pay، الحل الرقمي الرائد للدفع؛ لتقديم تجربة دفع أكثر سلاسة وأمانًا لعملائها، على هامش مؤتمر "ليب"، المؤتمر التقني الضخم الذي يجمع نخبة من ألمع العقول في عالم التكنولوجيا تحت سماء الرياض، معلنين عن بداية فصل جديد في سردية الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
وبموجب هذه الشراكة التي تُوَاصل "تويو" من خلالها إعادة تعريف مستقبل التوصيل والدفع؛ أصبح بإمكان مستخدمي "تويو" الآن استخدام STC Pay كوسيلة دفع مفضلة؛ مما يوفر لهم راحة لا مثيل لها في إتمام معاملاتهم المالية ببضع نقرات فقط عبر الهواتف الذكية، والاستغناء عن المعاملات النقدية.
كما تمتد فوائد هذه الشراكة لتشمل ممثلي التوصيل؛ حيث ستستخدم "تويو" خدمات STC Pay لتسهيل عمليات تسوية المدفوعات؛ مما يضمن دفع مستحقاتهم بكفاءة وسرعة.
وبالاعتماد على البنية التحتية القوية لـSTC Pay، سيتلقى ممثلو "تويو" أرباحهم في الوقت المناسب؛ مما يمكّنهم من التركيز على تقديم خدمة استثنائية للعملاء في جميع أنحاء المملكة.
وتعكس هذه الشراكة الْتزام "تويو" بقيادة الابتكار ودعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية في سياق المساهمة بتعزيز الاقتصاد السعودي من خلال استغلال قوة التكنولوجيا والتحالفات الاستراتيجية.
وأكد زياد العجلان، الرئيس التنفيذي لتطبيق "تويو"، أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة بالابتكار والسعي نحو دعم التحول الرقمي في المملكة؛ مما يساهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا وبناء التحالفات الاستراتيجية؛ مضيفًا أنها ليست مجرد شراكة؛ بل هي شهادة على الإيمان المشترك بين "تويو" وSTC Pay بأهمية توفير حلول سلسة وفعالة للعملاء وممثلي التوصيل على حد سواء، الذين بات استخدامهم لـSTC Pay جزءًا لا يتجزأ من نمط حياتهم اليومي.
وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الإيمان المشترك بين "تويو" وSTC Pay بأهمية دعم العملاء بأكثر الحلول سلاسة وفعالية، وهو ما ينطبق أيضًا على سائقي التوصيل، الذين بات استخدامهم لـSTC Pay أسلوب حياة؛ مما يدعمهم بطرق جديدة وملائمة.
وبرز تطبيق "تويو" السعودي الرائد في خدمة التوصيل في ظل تزايد الاهتمام بالاقتصاد الرقمي كمثال على المبادرات السعودية الرائدة في مجال توصيل الطلبات؛ إذ يربط التطبيق المستخدمين والتجار والممثلين في جميع أنحاء المملكة، ويدمج التجارة الإلكترونية واللوجستيات ونظام دردشة كامل في منصة واحدة، مقدمًا تجربة سلسة مدعومة بلوجستيات قوية وتكنولوجيا متطورة، ومتاح على متجر آبل، وجوجل بلاي، ومعرض تطبيقات هواوي، ويحرص على توفير تجربة استخدام سهلة وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة؛ مما يسهم في سرعة التوصيل الفائقة؛ حيث يتم تسليم 86% من الطلبات في أقل من 30 دقيقة.