"ريما بنت بندر" تقوم بزيارة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في مدينة هيوستن بتكساس

وأعلنت الهيئة أن رائديْ الفضاء سيقومان -مع طاقم المهمة خلال الرحلة- بإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي أبحاث ستعزز نتائجُها مكانة المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.