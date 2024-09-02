3 فرص عقارية بمزاد أثيل بالرياض

تعلن شركة "المحافظ العقارية" وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية؛ عن إقامة مزاد "أثيل" الإلكتروني عبر منصة "مباشر" للمزادات؛ حيث يبدأ المزاد يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 الساعة: 09:00 صباحًا، وينتهي يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 الساعة: 06:00 مساءً.
يطرح المزاد 3 فرص عقارية متميزة في مواقع استراتيجية في الرياض؛ حيث تقع قُرب أهم الطرق الرئيسية والأحياء الراقية والحيوية؛ كشارع التخصصي، وطريق الملك فهد، وأحياء المؤتمرات والنرجس، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع والخدمات النوعية بالرياض؛ كمستشفى الملك فيصل التخصصي، وحديقة الملك عبدالعزيز، واستاد الملك سلمان؛ مما يجعلها وجهة مثالية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة المحافظ العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على: 0536422241- 0536522241