3 فرص عقارية بمزاد أثيل بالرياض

تعلن شركة "المحافظ العقارية" وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية؛ عن إقامة مزاد "أثيل" الإلكتروني عبر منصة "مباشر" للمزادات؛ حيث يبدأ المزاد يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 الساعة: 09:00 صباحًا، وينتهي يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 الساعة: 06:00 مساءً.