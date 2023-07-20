"العظام والمفاصل" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم.. طرق مبتكرة.. وكفاءات طبية.. ونجاحات نوعية

تعد وحدة جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم واحدة من أكثر التخصصات التي حظيت بالاهتمام، وتعتبر الوحدة مرجعاً للحالات المعقدة التي يتعذر علاجها في المستشفيات الأخرى بالمنطقة، وقد تم تجهيزها بكافة الإمكانيات التي تمكنها من تقديم رعاية عالية الجودة، لجراحات العظام المختلفة للكبار والأطفال، كالحوادث والكسور بمختلف درجاتها، وزراعة مفاصل الورك والركبة الصناعية، وخشونة والتهابات المفاصل، بالإضافة إلى عمليات العمود الفقري وتصحيح تشوهاته، وتثبيت الفقرات وإزالة الغضاريف الضاغطة على الأعصاب، فضلاً عن عمليات مناظير الكتف لإصلاح الأوتار المقطوعة وتثبيت الخلع، ومناظير الركبة لإصلاح الغضاريف الهلالية وزراعة الرباط الأمامي والخلفي ومناظير الكاحل لتنظيف ومعالجة غضاريف المفصل، وعمليات تضييق القناة الشوكية، وآلام أسفل الظهر والرقبة.
ومن منطلق سعي إدارة المستشفى في تقديم رعاية طبية بأعلى معايير الجودة، تم استقطاب عدد كبير من الاستشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحة العظام، كما تحظى الوحدة بقدرات متقدمة في التشخيص الدقيق لإصابات العظام والمفاصل والعمود الفقري، من خلال مركز أشعة تشخيصي عالي المستوى، ويدعمها مركز متطور للعلاج الطبيعي، يتوفر فيه باقة من أفضل الخدمات وبأحدث الأجهزة التي تعمل على تسريع العلاج وتأهيل الذين يعانون إصابات الجهاز الحركي والعضلي، ما يساعد المريض على الخروج من المستشفى والعودة إلى المنزل في وقت قياسي، وكذلك قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة وهو مجهز بأحدث التقنيات للتعامل مع كافة حالات العظام الطارئة، بالإضافة إلى أسطول سيارات اسعاف متطورة، ومزودة بأسرة تعمل إلكترونياً للحفاظ على ثبات المريض وعدم تعريضه للنقل اليدوي من طاقم الإسعاف، وهو ما يزيد من معدلات السلامة.
وعلى صعيد التميز الطبي نجحت الوحدة في إجراء جراحات نوعية دقيقة، لحالات معقدة، كاستبدال المفاصل وتصحيح التشوهات الخلقية بالعمود الفقري لحالات تعاني تقوساً حاداً بالفقرات، وصلت في إحدى الحالات إلى أكثر من 80 درجة، وعمليات اصلاح الأوتار المقطوعة وغيرها، وقد تكللت جميع تلك التدخلات الجراحية بنجاح كبير ، وعاد المرضى إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وتميزت الوحدة بإجراء عمليات استبدال المفصل الصناعي بتقنية Minimally invasive التي تعد من أكثر الطرق فعالية للتخلص من آلام المفاصل، خصوصاً إذا فشلت الطرق التحفظية في العلاج، إذ يتم استبدال الأسطح التالفة وتحسين آلية الركبة، بما يسمح للعضلات التي أضعفها الاحتكاك باستعادة قوتها، مع أجود أنواع المفاصل الصناعية التي تتميز بطول عمرها الافتراضي والمرونة واتاحة مجال أكبر من الحركة مقارب جداً لحركة المفصل الطبيعي وزيادة ثباته.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، كما تتوفر في المستشفى أحدث الأجهزة الطبية، الأمر الذي أهله للاستحواذ على العديد من الجوائز المحلية والعالمية التي من أبرزها: شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، بالإضافة إلى جوائز التميز بالشرق الأوسط في الخدمات الجراحية وأمان وسلامة المرضى، وعلى اعتماد المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC.