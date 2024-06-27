أمطار غزيرة مرتقبة وكتل رطبة.. قراءة لـ"تفاصيل أحوال المملكة الجوية في 60 يومًا"

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية بطبيعة الحال أجزاء عديدة من اليمن ومرتفعات جبال الحجر في سلطنة عمان، وكذلك المرتفعات الشرقية من الإمارات.. ولا يُستبعد أن تمتد السحب الرعدية إلى أجزاء من المناطق الداخلية للدولة وتطال أيضًا بعضُ التأثيرات أجزاءَ من السواحل إما على شكل بعض الهطولات المطرية أو الرياح الهابطة الناتجة عن السحب الرعدية، ويحتاج ذلك إلى المزيد من المتابعة بطبيعة الحال عند اقتراب الفترة الزمنية حال حدوثها.