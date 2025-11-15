انطلاق الموسم الرابع من "شاعر الراية" بمشاركة شعراء من 15 دولة

أعلن برنامج "شاعر الراية" انطلاق موسمه الرابع، بعد إطلاق البرومو الرسمي وانتهاء مرحلة الفرز الأولية التي شهدت إقبالًا غير مسبوق من المتسابقين داخل المملكة وخارجها.
وأكدت اللجنة المنظمة أن البرنامج استقبل مشاركات من متسابقين ينتمون إلى 15 دولة، بالإضافة إلى حضور لافت من المواهب الشعرية الشابة في المملكة والخليج العربي، ضمن مساعي البرنامج المستمرة لصناعة نجوم جدد في الساحة الشعرية.
ويواصل "شاعر الراية" ترسيخ مكانته كأقوى منصة لدعم الشعر النبطي، بفضل الدعم الكامل من هيئة الإذاعة والتلفزيون، التي تعمل حاليًا على تجهيز الموسم الجديد من خلال تطوير منتجات رقمية إضافية، واستقطاب أبرز الأسماء الشعرية والإعلامية.
ويشهد هذا الموسم انضمام الدكتور صالح الشادي إلى لجنة التحكيم، بجانب الشاعرين خالد المريخي وناصر السبيعي، فيما يتولى التقديم كلٌّ من سعيد بن مانع ونهى نبيل، وبمشاركة سلطان الهميلي.
ومن المقرّر أن يُعرض البرنامج على قناة السعودية، ضمن نسخة هي الأضخم من نوعها، حيث تتواصل الاستعدادات النهائية لتجهيز المسرح وكافة العناصر الفنية والتقنية.
وقد رسّخت المواسم الثلاثة السابقة من "شاعر الراية" جماهيريته المتنامية ومكانته على خارطة البرامج الثقافية، إذ نجح في تقديم منافسات قوية بين نخبة من الشعراء، مستلهمًا أجواءه من طبيعة وتقاليد المملكة، ومؤكدًا ثراء المشهد الأدبي السعودي والخليجي.