بث مباشر لعمليتين معقدتين أجريتا بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب إلى مؤتمر الشرق الأوسط لقسطرة القلب بجدة

شارك مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في مؤتمر الشرق الأوسط بجدة لعلاج الانسداد الكلي المزمن لشرايين القلب التاجية بالتدخل عن طريق القسطرة ، حيث تابع المشاركون بالحضور أوعبر الوسائط الإلكترونية من عدة دول ، عمليتين أجراهما د.عويد الشمري استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية لسبعينين بالمستشفى، لإزالة إنسدادات مزمنة بالشرايين التاجية، من خلال تقنيات البث المباشر من غرفة العمليات بالمستشفى وتابعه بشكل مباشر نحو "300" ممارس طبي.
وشدد د.عويد استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية على أهمية هذه المشاركة بالنظر إلى الحضور الدولي الواسع من دول كأمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان والصين وكوريا الجنوبية، ودول الشرق الأوسط مما وفر فرصاً واسعة لتبادل الخبرات في هذا التخصص الطبي المعقد، والوقوف على آخر ما توصل إليه العالم في مجال طب القسطرة القلبية، وأضاف أن مشاركة المجموعة اللافتة في المؤتمر، يأتي على خلفية النجاحات التي حققتها مستشفيات المجموعة في مجال القسطرة القلبية، والخبرات التراكمية الكبيرة التي تحظى بها، الأمر الذي أهلها لنيل ثقة اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، واختيارها للمشاركة بمثل هذه الاسهامات النوعية في المحافل العلمية الطبية.
واستطرد د.عويد قائلاً أن المشاركين في المؤتمر تابعوا مراحل العملية الدقيقة، والتي شهدت استخدام أحدث التقنيات الطبية، مشيراً إلى أنه والفريق الطبي المعاون تلقوا الكثير من الأسئلة والاستفسارات، وتمكنوا من تقديم تجربة إيضاح واقعي وعملي، لعمليات إزالة الانسداد المزمن للشرايين التاجية عبر القسطرة، التي تعد من أعقد العمليات وتستمر فترات زمنية تتراوح ما بين "3 إلى 7" ساعات، ويتم إجراءها في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان بشكل دوري.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحرص على المشاركة بانتظام في المؤتمرات والمحافل العلمية الإقليمية والعالمية، لعكس تجربتها الطبية الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية، والاستفادة من تجارب الآخرين، كما أنها تنظم مؤتمرات علمية عالمية سنوية بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية.