بث مباشر لعمليتين معقدتين أجريتا بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب إلى مؤتمر الشرق الأوسط لقسطرة القلب بجدة

وشدد د.عويد استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية على أهمية هذه المشاركة بالنظر إلى الحضور الدولي الواسع من دول كأمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان والصين وكوريا الجنوبية، ودول الشرق الأوسط مما وفر فرصاً واسعة لتبادل الخبرات في هذا التخصص الطبي المعقد، والوقوف على آخر ما توصل إليه العالم في مجال طب القسطرة القلبية، وأضاف أن مشاركة المجموعة اللافتة في المؤتمر، يأتي على خلفية النجاحات التي حققتها مستشفيات المجموعة في مجال القسطرة القلبية، والخبرات التراكمية الكبيرة التي تحظى بها، الأمر الذي أهلها لنيل ثقة اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، واختيارها للمشاركة بمثل هذه الاسهامات النوعية في المحافل العلمية الطبية.