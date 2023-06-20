طيران ناس يتوج رابع أفضل طيران اقتصادي في العالم والأول في الشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي

وتابع المهنا "إن الحصول على هذا التتويج المرموق في قطاع الطيران هو اعتراف بالتميز المستمر لطيران ناس، وهو ما نسعى للحفاظ عليه عبر تعزيز موقعنا كأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدة من أفضل شركات طيران اقتصادي بالعالم، ، وأكبر مالك للطائرات الحديثة بالمنطقة، إذ وقعنا عقد شراء 30 طائرة ضمن خططنا لزيادة حجم أسطولنا، بعد موافقة مجلس الإدارة العام الماضي على زيادة طلبيات شراء الطائرات إلى 250 طائرة، وهي خطوات ستسهم في تعزيز قدرتنا على المشاركة بفعالية في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني في المملكة التي تهدف إلى الوصول إلى 300 مليون مسافر و100 مليون سائح وربط المملكة مع 250 وجهة دولية بحلول عام 2030."