الشرقية .. إطلاق أول نموذج متكامل لتنظيم عمل الباعة الجائلين على مستوى المملكة

من جانبها بينت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان، أن النموذج الذي أُطلِق بالمنطقة الشرقية لتنظيم أعمال الباعة الجائلين يعد أول نموذج نظامي متكامل على مستوى المملكة، ويقام بتعاون مشترك بين فريق دعم الباعة بالوزارة، وأمانة الشرقية، وجمعية الأسر الاقتصادية، مشيرةً إلى أن هذا المشروع المجتمعي يعد تجسيدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الفئات المحتاجة من الباعة الجائلين وإيجاد حلول مستدامة ومتوازنة تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالخدمات المقدمة في الأماكن العامة.