أكثر من 423 مليار دولار احتياطي نقدي.. "البنك الدولي": تحول اقتصادي غير مسبوق بالمملكة

ووفقًا للبيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للصندوق، فقد نما الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في العام 2023 بنسبة 3.8%، فيما بلغت نسبة انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين في نفس العام 7.7%.