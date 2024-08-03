أكثر من 423 مليار دولار احتياطي نقدي.. "البنك الدولي": تحول اقتصادي غير مسبوق بالمملكة

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي الكبير في المملكة واصفًا إياه بغير المسبوق.
ووفقًا للبيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للصندوق، فقد نما الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في العام 2023 بنسبة 3.8%، فيما بلغت نسبة انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين في نفس العام 7.7%.
وبحسب البيان، انخفض التضخم المحلي في أبريل 2024 1.6% وتقلص فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 3.2%.
وبلغت احتياطيات البنك المركزي من صافي الأصول الأجنبية في أبريل 2024 أكثر من 423 مليار دولار.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي غير النفطي في العام الجاري 3.5%، وإجمالي الناتج المحلي في 2025 بنسبة 4.5% واستقرار معدل التضخم في 2024 عند 1.9%.