بطل الكارتنغ عبدالله أيمن كامل يبدأ تجارب "الفورمولا 4"

أنهى بطل المملكة للكارتنغ عبدالله أيمن كامل، برنامج وينفيلد الصيفي، لتحضير سائقين الكارتنغ للانتقال إلى عالم الفورمولا، بعد أن أمضى أربعة أيام في مقر مدرسة وينفيلد، على حلبة بول ريشار الفرنسية، مع أبطال كارتنغ من مختلف البلدان لإتمام البرنامج، الذي شمل القيادة على السيموليتر، وورش عمل للتمارين الجسدية والذهنية، وقيادة الفورمولا 4.