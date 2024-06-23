بطل الكارتنغ عبدالله أيمن كامل يبدأ تجارب "الفورمولا 4"

أنهى بطل المملكة للكارتنغ عبدالله أيمن كامل، برنامج وينفيلد الصيفي، لتحضير سائقين الكارتنغ للانتقال إلى عالم الفورمولا، بعد أن أمضى أربعة أيام في مقر مدرسة وينفيلد، على حلبة بول ريشار الفرنسية، مع أبطال كارتنغ من مختلف البلدان لإتمام البرنامج، الذي شمل القيادة على السيموليتر، وورش عمل للتمارين الجسدية والذهنية، وقيادة الفورمولا 4.
وأعرب عبدالله كامل عن سعادته بإكمال البرنامج التدريبي لمدرسة وينفيلد.
وقال "كامل": "شعور لا يوصف أن أقود سيارات الفورمولا ٤ للمرة الأولى، وهي ليست سيارة سهلة، وأعلم أنها بداية مشوار طويل لتحقيق الهدف، ففريق وينفيلد في غاية الاحترافية، كما أن تحضير السيارة، وورش العمل والتدريب، كان في أعلى مستوى".
وعبّر عن شكره للشركات الراعية لمسيرته وهي، شركة الربيع ، شركة دلة لتعليم قيادة السيارات وشركة إن تو فيتنس .
وتُعد مدرسة وينفيلد من أعرق وأقدم المدارس في تحضير الأبطال للمشاركة في سباقات الفولامولا، وأطلقت المدرسة منذ تأسيسها في عام ١٩٦٤م، العديد من الأبطال في عالم رياضة السيارات، من أبرزهم ألان بروست، وجاك لطيفي، وديمون هيل.
وسيشارك عبدالله كامل في تدريبات مكثفة حتى نهاية عام ٢٠٢٤؛ للإعداد للمشاركة في بطولات الفورمولا4 العام المقبل، بالإضافة إلى عدة سباقات كارتنغ منها، الألعاب السعودية، بطولة المملكة وبطولة العالم.
يذكر أن عبدالله أيمن كامل، كان قد حقق في 15 أكتوبر 2023م بطولة الألعاب السعودية وأحرز المركز الأول في بطولة KSA للكارتينج "تحدي روتاكس" المعروفة باسم Rotax Max Challenge ، التي أقيمت في مدينة الرياض.